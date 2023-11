Twitch-Streamerin steuert Game mit ihren Gedanken

Nach Löwen-Ausbruch: Neue Diskussion um Verbot von Zirkustieren Nachdem ein ausgebrochener Löwe in Ladispoli, einer Küstenstadt nördlich von Rom, am Samstag stundenlang für Aufregung gesorgt hat, ist in Italien die Debatte über ein Aus für Tiere in Zirkussen erneut entbrannt.