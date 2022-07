Überlebende einer Vulkankatastrophe hat große Pläne

Trotz tragischem Verlust und langer Genesungszeit hat diese junge Frau große Karrierepläne.

Die Australierin Stephanie Browitt entging 2019 nur knapp dem Tod: Bei einem Vulkanausbruch auf der neuseeländischen White Island sind ihr Vater und ihre Schwester ums Leben gekommen. Browitt selbst lag fast zwei Wochen im Koma.

Nun verrät sie, welche Karriere sie einschlagen möchte, nachdem sie einen wichtigen Meilenstein in ihrer Genesung erreicht hat.

Im Gespräch mit der Today Show am Dienstag sagte sie: "Ich hoffe, dass ich eine Karriere in dem Bereich machen kann, in dem ich meinen Abschluss gemacht habe, nämlich Medien und Kunst, Film und Fernsehen. Das ist meine Leidenschaft, seit ich ein Kind war".

In der Show verrät sie aber auch, dass sie gerne eine Rolle als Motivationsrednerin übernehmen möchte und ihre Mitmenschen in dunklen Zeiten Hoffnung schenken möchte.