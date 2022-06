Ukrainische Briefmarke zeigt gesunkener 'Moskva' den Mittelfinger

Die Briefmarke, die einen ukrainischen Soldaten zeigt, wie dem russischen Kriegsschiff "Moskva" den Mittelfinger entgegenstreckt, wird zum Verkaufshit.

Etwa 700.000 Briefmarken, auf denen ein ukrainischer Kämpfer zu sehen ist, der den Mittelfinger vor dem gesunkenen Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte zeigt, wurden innerhalb einer Woche verkauft. Ukrainer im ganzen Land kauften eine Marke als Symbol des Sieges gegen die russischen Truppen.



Die Auflage der Briefmarke soll 1. Million Stück betragen, es soll keine zweite Auflage geben. Dementsprechend hoch sind auch die Schwarzmarktpreise. Auf eBay verlangen Verkäufer bis zu 2.500 Dollar für die Briefmarke.



Der Direktor der ukrainischen Post, Igor Smelyansky, bedankte sich auf Facebook für die zahlreichen Käufe seiner Landsleute. " Ich möchte mich noch einmal bei all den Zehntausenden von Menschen bedanken, die zu uns nach Kiew und in andere Städte gekommen sind, um unsere "Schiff"-Briefmarke zu kaufen", schrieb Smelyansky auf Facebook.



Er fügte hinzu, dass der Postbetreiber bald auch andere Erinnerungsstücke wie T-Shirts mit der Illustration verkaufen könnte.



Auch der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Zelenskij meldete sich zu Wort. Er machte sich über das beschädigte Schiff lustig und forderte die Nutzer der Briefmarken auf, daran zu denken, dass die Moskwa "immer nur in eine Richtung fährt" - nach unten.