Ukrainische Influencerin hat die "dicksten Backen" der Welt

Schönheit liegt meist im Auge des Betrachters. Anastasia Pokreshchuk unterzog sich für ihren Traum zahlreichen extremen Operationen.

Sie ist die Frau mit den dicksten Wangen der Welt - die 36-jährige Influencerin Anastasia Pokreshchuk aus Kiew in der Ukraine hat sich mit unzähligen Operationen ihren "Traum" erfüllt. Gegen ihre Wangenknochen wirkt selbst Angelina Jolie im Film "Maleficent" (mit Maske) harmlos. Genug ist es Anastasia aber noch immer nicht. Sie will neben Lippen, Busen, Wangen, Kinn & Co. auch in Zukunft weitere Eingriffe vornehmen.

In der britischen "Daily Mail" plaudert die Influencerin offen darüber, dass die Eingriffe auch ihrem Liebesleben geholfen hätten. Sie wird zwar oft auf der Straße angegafft, aber die Reaktionen der Männer seien "überwiegend positiv". Dennoch ist Anastasia zur Zeit Single. "Mein Fokus liegt auf meiner Karriere, aber wenn ich einen Freund hätte, würde ich keinen Cent für ihn ausgeben", ätzt die Influencerin mit 375.000 Followern. "Er sollte mich unterstützen. Sex könnte ich jeden Tag haben, dafür brauche ich keinen Freund", legt sie nach.

Die Beauty-OPs macht sich laut eigener Aussage nur für sich selbst. "Ich möchte mich in den Spiegel schauen und mir denken 'Wow, bin ich schön'. Mein Busen war schon immer schön, aber jetzt habe ich 1.050cc Implantate und er ist perfekt", so Anastasia. Dazu kommt ihr "Brazilian Butt Lift", eine der gefährlichsten Beauty-Eingriffe überhaupt. "Ich hatte keine Angst. Wer schön sein will, muss leiden", erklärt sie.

Dieser Tage ließ sich die Influencerin erneut die Backen vergrößern und dokumentierte dies auf ihrem Instagram-Profil. Weitere OPs sollen folgen...