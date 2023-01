'Unethische Experimente an Häftlingen': Uni entschuldigt sich

Die UCSF hat sich entschuldigt, nachdem eine interne Untersuchung ergeben hat, dass die Experimente, die zwei Fakultätsmitglieder in den 1960er und 1970er Jahren an Inhaftierten in einem Gefängnis in der Bay Area durchgeführt haben, unethisch waren.

Dem kürzlich veröffentlichten Bericht zufolge experimentierten zwei UCSF-Dermatologen - von denen einer noch immer an der Universität tätig ist - an mindestens 2.600 Menschen, die in der California Medical Facility, einem Gefängniskrankenhaus in Vacaville, inhaftiert waren. Dem Bericht zufolge hatten die Experimente offenbar kein grünes Licht von einem UCSF-Ausschuss, der alle Studien an menschlichen Versuchspersonen genehmigen sollte. Aufzeichnungen über die Einwilligung der Versuchspersonen, aus denen hervorging, dass sie über die Folgen informiert waren und freiwillig teilnahmen, waren ebenfalls spärlich. In dem UCSF-Bericht werden experimentelle Methoden genannt, die die Forscher in den 1960er und 1970er Jahren an den Probanden im Gefängnis angewandt haben. © getty × Dazu gehörten die örtliche Anwendung und intravenöse Verabreichung von Pestiziden und Herbiziden, das Aufstellen kleiner Käfige mit Moskitos in unmittelbarer Nähe der Arme der Versuchspersonen, um die "Anziehungskraft des Menschen auf Moskitos" zu beobachten, und das Aufstellen von Moskitokäfigen direkt auf der Haut, so dass die Forscher beobachten konnten, wie das Insekt die Person stach.