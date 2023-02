Unfassbar: Mutter will für Tochter (10) in TV-Show Ehemann finden

Es sind Bilder, die aufregen. Eine Mutter versuchte in einer TV-Show potenzielle Ehemänner für ihre 10-jährige Tochter zu finden.

In der umstrittenen Sendung Gypsy Brides US wurde eine unangenehme Szene zwischen einer Mutter und ihrer jungen Tochter gezeigt, die sich auf ihrer Geburtstagsparty nach potenziellen Ehemännern umsehen soll.

In einer kürzlich ausgestrahlten Folge der Serie wurden die Zuschauer Zeuge, wie Marys Eltern darüber stritten, ob die damals 9-Jährige bereit sei, von potenziellen Schwiegereltern "begutachtet" zu werden.

Während Mutter Lisa Ann für eine schnelle Wahl des Ehemannes ist, ist Vater Joe dem eher abgeneigt. "Wenn es nach dir ginge, würde sie in der Zeit, in der du denkst, dass sie bereit ist, nicht mehr leben. Sie wird nie einen guten Jungen finden. Wenn sie länger als 18 Jahre wartet, wird sie nicht mehr erwünscht sein. So ist das nun mal."

Joe sagte, dass seine Tochter "kein Stück Fleisch" sei und fügte hinzu: "Ich mache das nicht, du wirst sie nicht an jemanden verpfänden.

"Meine Mutter will, dass ich sauber bin und Kinder habe und mich um sie kümmere. Mein Vater möchte, dass ich Schriftstellerin werde, weil ich es liebe zu schreiben", so die Tochter.