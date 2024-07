US-Influencerin fliegt zum Friseur in die Türkei und spart 7200 Euro

Eine Beauty-Influencerin aus den USA hat einen ungewöhnlichen Weg gefunden, um bei ihren Haarbehandlungen Geld zu sparen.

Statt in ihrem Heimatland zum Friseur zu gehen, fliegt sie regelmäßig nach Istanbul und spart dabei Tausende von Euro.

US-Influencerin spart bei Friseur-Besuch in die Türkei 7200 Euro

Bryn Elise, eine bekannte Beauty-Influencerin aus Colorado (USA), hat eine einzigartige Methode gefunden, um bei ihren Haarverlängerungen Geld zu sparen. Statt einen Friseursalon in den USA aufzusuchen, fliegt sie dreimal im Jahr nach Istanbul (Türkei), um dort ihre Haare machen zu lassen. Diese Entscheidung spart ihr jedes Jahr eine beträchtliche Summe Geld. „Wenn ich eine neue Haarverlängerung brauche, fliege ich in die Türkei“, erzählt Bryn Elise in einem Interview mit der „Sun“. Die Gesamtkosten für die Haarbehandlung und den Flug sind niedriger als die Kosten eines Friseurbesuchs in Colorado.

Preisunterschiede zwischen den USA und der Türkei

In den USA musste Bryn Elise früher 4400 Dollar (ca. 4000 Euro) pro Sitzung für ihre Haarverlängerung bezahlen. „Mein Friseur in den USA hat plötzlich die Preise auf schwindelerregende 4400 Dollar erhöht. Obwohl ich meinen Friseur liebe, konnte ich diesen Preis einfach nicht rechtfertigen“, sagt die Influencerin. In Istanbul hingegen kostet die gleiche Haarbehandlung nur rund 500 Dollar (ca. 455 Euro). Hinzu kommen Flugkosten von etwa 700 Dollar (ca. 640 Euro). „Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung in der Türkei sind ebenfalls sehr niedrig“, fügt sie hinzu. Insgesamt spart sie dadurch jährlich etwa 8000 Dollar (ca. 7300 Euro).

Preisvorteile durch Währungsschwankungen

Ein weiterer Vorteil ihrer Reisen sind die Währungsschwankungen der türkischen Lira. „Der Preis schwankt immer ein bisschen, weil die türkische Lira so stark schwankt", erklärt die 29-Jährige. Trotz dieser Schwankungen sind die Gesamtkosten immer noch deutlich niedriger als in den USA.

Gute Erfahrungen in der Türkei

Bryn Elise betont, dass sie noch nie enttäuscht von ihren Besuchen in der Türkei zurückgekommen ist. „Meine Haare sehen immer toll aus, wenn ich sie in der Türkei machen lasse“, berichtet sie.

Model verliert Brustwarze nach Schönheitsoperation

Nicht alle haben jedoch so positive Erfahrungen mit Schönheitsbehandlungen in der Türkei gemacht. Ein Model namens Madison, ebenfalls aus den USA, hat eine traumatische Erfahrung nach einer Schönheitsoperation in Istanbul gemacht. Nach der Geburt ihrer Tochter im Januar war sie mit dem Aussehen ihrer Brüste unzufrieden und entschied sich für eine Brustvergrößerung und -straffung. Sie wählte aufgrund der niedrigeren Kosten eine Klinik in Istanbul, ohne vorher gründlich zu recherchieren. Bereits einen Tag nach der Operation bemerkte Madison, dass ihre Brustwarze violett verfärbt war. Ein Arzt teilte ihr mit, dass der Eingriff fehlerhaft durchgeführt worden sei, aber korrigiert werden könne. Einige Tage später, als sie den Verband abnahm, stellte sie fest, dass ein Teil der Haut schwarz verfärbt war und die Brustwarze nur noch an einem Hautfaden hing, bevor sie schließlich ganz abfiel.