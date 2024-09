US-Rapper "Ludacris" (46) erscheint mit Riesenarmen zu Baseball-Spiel

Der US-Rapper Ludacris, bekannt für seine unverwechselbaren Musikvideos und energiegeladenen Auftritte, hat erneut für Gesprächsstoff gesorgt.

Diesmal verblüffte er die Fans der Atlanta Braves, als er im Rahmen eines Baseball-Spiels mit überdimensionalen Prothesenarmen und riesigen Nike-Sneakern auftrat. Der 46-Jährige übernahm den ersten Wurf des Spiels und setzte dabei auf eine humorvolle Anspielung an seine ikonischen Musikvideos der 2000er Jahre.

Ludacris mit besonderer Showeinlage

Atlante, Georgia, USA. Am Mittwochabend des 4. Septembers nahm Ludacris an der „Ludacris Night“ teil, einer Veranstaltung der Atlanta Braves, die die Musikszene Atlantas und ihre lokale Bedeutung feierte. Der Rapper, der selbst aus Atlanta stammt, zeigte sich in einem besonderen Outfit, das eine Hommage an seine Hits „Get Back“ und „Stand Up“ darstellte.

Seine überdimensionalen Prothesenarme, komplett mit realistisch wirkenden Tattoos und einer auffälligen silbernen Uhr, erinnerten die Fans sofort an seine früheren Musikvideos. Während er mit den riesigen Armen den Baseball zum wartenden Fänger warf, trug er ein Braves-Trikot in den Vereinsfarben Rot und Weiß, das speziell für diesen Anlass mit zerrissenen Ärmeln versehen war.

Get back, Luda!



Ludacris brought back the big arms for his first pitch at the Braves game tonight ???????? pic.twitter.com/A9uwKLZgyv — MLB (@MLB) September 4, 2024

Auf der Rückseite prangte sein Name und die Nummer 11. Zu seinem markanten Outfit gehörten zudem graue abgeschnittene Jeansshorts und eine goldene Sonnenbrille, die seinem sportlichen, lässigen Stil den letzten Schliff verlieh.

Besonders auffällig waren die riesigen weißen Nike Air Force One-Sneaker, die den Look abrundeten.

Anspielung auf seine Musikvideos

Die Idee, überdimensionale Gliedmaßen zu tragen, stammt aus den Musikvideos von Ludacris aus den frühen 2000er Jahren. Im Video zu „Get Back“ setzt der Rapper seine riesigen Arme ein, um sich gegen aufdringliche Fans und Rivalen zur Wehr zu setzen.

Ähnlich in seinem Musikvideo zu „Stand Up“, wo er mit übergroßen Nike-Sneakern Menschen in die Knie zwingt und sogar Gebäude zum Wanken bringt, griff der Rapper auf diesen visuellen Stil zurück, um seinen Auftritt beim Baseball-Spiel zu inszenieren.

Gemischte Reaktionen auf Social Media

Die ungewöhnliche Showeinlage von Ludacris führte zu gemischten Reaktionen in den sozialen Medien. Auf der Plattform X (ehemals Twitter) äußerten sich viele Fans begeistert, während andere die übergroßen Arme als skurril empfanden. Ein Nutzer schrieb: „Das ist das verrückteste, echt aussehende Bild, das ich je gesehen habe.“ Ein weiterer kommentierte scherzhaft: „Wenn ich die Schuhe meines Vaters anziehe, um den Müll rauszubringen.“ Manche verglichen den Rapper sogar mit der Zeichentrickfigur „Wreck It Ralph“ oder dem berühmten Disney-Charakter „Popeye“. Andere schätzten die Anspielungen auf Ludacris' frühere Hits und lobten den humorvollen Bezug zu seinen Musikvideos.

Trotz der unterschiedlichen Reaktionen waren sich viele einig: Der Eröffnungswurf von Ludacris war eine beeindruckende Darbietung, die in Erinnerung bleiben wird. „Selbst mit diesen Armen hat er es besser gemacht als viele andere“, scherzte ein Nutzer.