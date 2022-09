Veganer geht nach Hunde-Attacke direkt zu McDonalds

Weil er sich von der Tierwelt betrogen fühlt, ging der Veganer nach dem Hunde-Angriff gleich zu McDonalds.

Veganer Mariano de la Canal kehrte seinem fleischlosen Leben den Rücken zu, nachdem er sich durch den Angriff von einem Hund von der Tierwelt betrogen fühlte. Nach dem Vorfall ist er direkt zu einem McDonalds gegangen.

Der 34-jährige Influenzer, der in seiner Heimat Argentinien aufgrund einer Reality-Show bekannt wurde: "Die Wahrheit ist, dass ich mich für all das eingesetzt habe, Veganismus, Vegetarismus, all das, erzählt er. "Aber ein Hund hat mich auf der Straße gebissen und ich sagte: ´Ich versuche viel für sie zu tun und dann kommt einer aus ihrem Rudel und beißt mich.` Also nein, ich bin automatisch zu McDonald's gegangen." Dort habe er von der Burgerkarte bestellt.

Zur Zeitung "Infobae" sagt er: "Ich habe aufgehört, Veganer zu sein, weil mich ein Hund gebissen hat, also wurde ich wütend und sagte: 'Ich setze mich für die Tiere ein, und dann kommt einer und beißt mich'. Da habe ich aufgehört, Veganer zu sein."