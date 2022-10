Die verkleideten Mitarbeiter eines Suppen-Restaurants kamen in ihrem Superhelden-Kostüm zum Einsatz und retteten eine verzweifelte Frau vor einem brutalen Angreifer.

Die verkleideten Mitarbeiter des Suppen-Restaurants Noka Ramen in Oakland, USA, sorgten vergangenes Wochenende für viel Gesprächsstoff. Eine verängstigte Frau kam plötzlich in das Lokal, um sich zu verstecken. Sie wurde von einem Mann verfolgt, der sie vor Ort vor Gästen und Mitarbeitern in den Würgegriff nahm.

Die Power-Rangers reagierten sofort. In ihren Kostümen forderten sie den brutalen Angreifer dazu auf, die Frau in Ruhe zu lassen und zu verschwinden. Der Schläger ließ von seinem Opfer ab und ging daraufhin auf die Angestellten los. Diese brachten die Frau in Sicherheit und schmissen den Schläger aus dem Lokal.

Doch nur kurze Zeit später tauchte der Angreifer mit einem Freund wieder auf und begann die Einrichtung des Suppen-Restaurants zu zerstören. Die Gäste mussten sich verschanzen. Die Polizei wurde alarmiert und der Mann konnte wenige Straßen weiter schließlich verhaftet werden. Seit dem Vorfall werden die Angestellten des Lokals wie Helden gefeiert.