Vor oder zurück? So merken Sie sich die Zeitumstellung

Mit diesen Tipps merken Sie sich die Zeitumstellung garantiert.

Am Sonntag wird in Europa die Sommerzeit zu Ende gehen. Wenn am 27. Oktober um 3.00 Uhr die Zeiger um eine Stunde zurückgedreht werden, gibt's wieder eine Stunde "extra". In den nächsten fünf Monaten herrscht also wieder "Normalzeit".

Am letzten Sonntag im März 2025 wird dann wieder auf Sommerzeit umgestellt. Diese hat ihren Ursprung in der Ölkrise von 1973 und sollte Energie sparen helfen. Österreich beschloss die Einführung erst 1979. Als Nebeneffekt kann die Zeitumstellung einen "Mini-Jetlag" verursachen, der aber schnell überwunden sein sollte.

Geniale Tricks

Wie jedes Mal stellen sich auch dieses Mal wieder viele Menschen die Frage, ob man denn den Zeiger nun vor oder zurück stellen muss. Dabei gibt es einige Merksätze, die man bestimmt nicht mehr vergisst.

Einfach wie die Temperaturen: Im Sommer im Plus und im Winter im Minus

Im Sommer stellt man die Gartenmöbel „vor“ die Tür, im Winter „zurück“ in den Schuppen.

Immer in Richtung Sommer: Also im Frühjahr vor und im Herbst zurück.

Oder ein einfacher Spruch auf Englisch: Spring forward, fall back.

Eigentlich sollte die Zeitumstellung in der EU ja abgeschafft werden, bisher konnten sich die Staaten aber nicht auf ein gemeinsames Vorgehen einigen. Wir werden also wohl auch in Zukunft zweimal im Jahr die Uhr drehen müssen.