Während Aufzeichnung: Magier-Duo platzt ins Bild

Das Magier-Duo Siegfried und Joy platze während einer ZDF-Aufzeichnung ins Bild und prankte mit seinem Verschwinde-Trick die Journalistin Hilke Petersen.

Das Magier-Duo Siegfried und Joy verzaubert mit seinen witzigen Verschwinde-Tricks momentan das ganze Netz!

Aktuell sind die beiden Zauberer sogar in England auf Tour. Dabei lassen sie keine Situation unversucht, ihre Tricks zu präsentieren. Denn während einer ZDF-Aufzeichnung in London platze das Duo einfach mitten ins Bild! Und das, während die ZDF-Leiterin Hilke Petersen gerade am Wort war!

So reagierte sie:

Hilke Petersen, welche kurzfristig leicht irritiert war, nahm es mit Humor. "Es ist Magie", scherzte sie mit den Zauberern. Ihrer strahlenden Reaktion nach zu urteilen, hat das Magier-Duo wohl einen neuen Fan dazugewonnen.