Energie und Spritpreise sind in Folge des Ukraine-Konflikts im Westen in ungeahnte Höhen geschnellt. Ein russischer Werbespot macht sich nun darüber lustig.

Dieser Werbespot aus Russland ist an Häme in Richtung Westen kaum mehr zu überbieten. Zu Beginn des Videos ist zu sehen, wie Arbeitskollegen nach dem Tag Richtung Heimat aufbrechen wollen. Leider ist jedoch der Tank komplett leer. Im Auto befinden zudem sich eine Menge Heuballen.

Mit dem nächsten Schnitt ist zu sehen, wie ein Pferd den Mann samt Auto aus der Tiefgarage ziehen soll. Danach kommt die Häme vonseiten Russlands Richtung Westen. "Lieber Europäer, wechseln Sie zu alternativen Transportmitteln, das Benzin wird bald zu teuer sein". Die Häme Russlands Richtung Westen ist in diesem Werbespot greifbar. In Folge des Ukraine-Krieges waren die Spritpreise in Europa vorübergehend durch die Decke gegangen. Russland scheint sich wohl so über die Sanktionen des Westens im eigenen Land lustig zu machen.

Der Kreml hat wiederholt erklärt, dass Russland den Verkauf von Öl an Länder einstellen würde, die Beschränkungen für russische Energiepreise auferlegen, was nach Ansicht Moskaus den globalen Ölmarkt erheblich destabilisieren würde.