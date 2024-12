Weihnachtsmann auf Jetski rettet Badegäste in Not

Einmal als Weihnachtsmann durch die Straßen gehen und Geschenke verteilen – dieser Traum wird in vielen Ländern zur festlichen Jahreszeit wahr.

Doch in Rio de Janeiro (Brasilien) ging der Weihnachtsmann in diesem Jahr noch einen Schritt weiter.

Rettung auf der Copacabana

Am Dienstag fand die ungewöhnliche Aktion statt, als Sergeant Thiago Carvalho de Paiva, als Weihnachtsmann verkleidet, ursprünglich auf einem Jetski unterwegs war. Der Feuerwehrmann war Teil einer speziellen Weihnachtsaktion, bei der er Geschenke an Kinder mit Behinderungen am weltberühmten Strand von Copacabana verteilte. Doch der Tag nahm eine unerwartete Wendung, als de Paiva bemerkte, dass drei Stand-up-Paddler Schwierigkeiten hatten, sicher ans Ufer zurückzukehren.

Schnelle Reaktion rettet Leben

Die drei Paddler waren offenbar in eine missliche Lage geraten und konnten aufgrund der Wellen und des Windes nicht mehr selbstständig zurück an den Strand kommen. Sergeant de Paiva, der als Feuerwehrmann normalerweise für die Wasserrettung zuständig ist, reagierte blitzschnell. Ohne zu zögern änderte er den Kurs seines Jetskis und machte sich auf den Weg, die in Not geratenen Badegäste zu retten. Innerhalb kürzester Zeit gelang es ihm, die Paddler sicher ans Ufer zu bringen, ohne dass jemand verletzt wurde. Die Badegäste waren sichtlich erleichtert und dankbar für die schnelle Hilfe.

Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Bürgerinitiative

Die Aktion war jedoch nicht nur ein glücklicher Zufall. Es handelte sich um eine Kooperation zwischen der Feuerwehr und einer lokalen Bürgerinitiative, die sich für Kinder mit Behinderungen einsetzt. Diese Zusammenarbeit wurde genutzt, um die Weihnachtszeit mit einer besonderen Geste der Solidarität zu bereichern. Es war nicht nur ein Fest der Freude für die Kinder, sondern auch ein klarer Beweis für die Hilfsbereitschaft der Beteiligten.