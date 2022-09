Weißer Hai beißt zu: Strand wird geschlossen

Die Strände von Avoca und North Avoca sind nach dem Vorfall, bei dem ein Junge von einem weißen Hai gebissen wurde, vorübergehend geschlossen worden. Der Central Coast Council teilte die Ankündigung auf Twitter mit: "Die Strände von Avoca und North Avoca sind derzeit geschlossen, nachdem heute um ca. 10.30 Uhr ein Kind von einem Hai gebissen wurde."

"Unsere Gedanken sind bei dem betroffenen jungen Surfer. Bitte meiden Sie beide Strände zu dieser Zeit, bis der Vorfall weiter untersucht werden kann".

SHARK BITE: Early this morning we responded to a shark bite at North Avoca and treated a teenage boy for injuries to his hand. He was taken to Gosford Hospital. #nswambulance