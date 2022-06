Wichtige Hitze-Tipps für Hund und Katze

Eine Hitzewelle rollt auf Mitteleuropa zu. Nicht nur wir Menschen, sondern auch unsere Vierbeiner müssen bei diesen hohen Temperaturen geschützt werden.

Europäische Tierschutzorganisationen warnen vor der anrollenden Hitzewelle. Über 30 Grad wird es in den nächsten Tagen auch in Österreich. Nicht nur uns Menschen machen die hohen Temperaturen zu schaffen, sondern auch unsere Haustiere müssen geschützt werden. Deshalb ist es nun besonders wichtig, den Haustier-Alltag an die Hitzewelle anzupassen.

Hier unsere Hitzetipps für Hunde und Katzen bei besonders hohen Temperaturen.

Worauf Sie bei Hunden achten sollten:

Zugang zu Wasser garantieren (viel Wasser)

Übermäßige Bewegung vor allem zwischen 11 und 16 Uhr vermeiden

Kühle, schattige Orte bevorzugen

Hund mit kühlem Wasser auf Bauch und Füße besprühen

In der Wohnung für kühlen Liegeplatz sorgen

Hund nicht auf dunklen, heißen Oberflächen spazieren führen (Verbrennungen)

Hund vor Sonnenbrand schützen: Sonnencreme auf nackte oder kahlere Stellen schmieren

Hund mit langen Haaren: Fell für Sommer trimmen

Nahrung richtig portionieren: kleinere Portionen sind leichter verdaulich

Autofahrt: Hund nicht im Auto zurücklassen, kann bei Überhitzung zu Herzstillstand führen

© Getty ×

Worauf Sie bei Katzen achten sollten: