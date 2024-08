Wiener Künstler sucht per Flyer nach Traumfrau

Dating-Apps waren gestern - der Künstler Marcin Glod setzt auf der Suche nach seiner Traumfrau auf Fyler.

Der gebürtige Pole, der in Wien lebt und arbeitet, hat von Zürich bis Ibiza und New York Flugzettel aufgehängt, um ein Date zu bekommen. Das Interesse ist enorm: Seit Beginn der Aktion hat der 1,90 Meter große Glod bereits 5.000 Antworten bekommen und war bisher auf drei Dates.

© Instagram ×

„Alle Verabredungen waren sehr interessant. Ich habe die Mädchen gebeten, mir schöne Orte in ihrer Stadt zu zeigen. Sie waren alle sehr lustig und cool“, erzählt der 30-Jährige der „New York Post“. Vor allem ein Date in Berlin hat es dem Wiener angetan. „Ich fand ihre Energie und Stimmung sehr interessant und aufregend, leider ist der Funke nicht übergesprungen.“

© Getty ×

Nachdem ihm seine letzte Beziehung zu ernst wurde, ist Gold seit einem Jahr Single. „Wir haben angefangen, zusammenzuleben, und dann haben wir einen Hund gekauft, und es war wie eine Familie. Es war einfach zu viel“, erzählt er der "New York Post". Er hofft aber weiterhin, die perfekte Frau zu finden. „Hoffentlich treffe ich die perfekte Frau. Dann werden wir vielleicht in einem Jahr oder so heiraten und zwei Kinder haben.“