Wilde Sex-Show oder Tanz? Video entzweit Social Media

Während sich die einen sicher sind, bei dem Video handle es sich um die Darbietung einer Sex-Szene, meinen andere, es handle sich hier lediglich um eine Party.

Der Vorfall in einem zypriotischen Hotel entzweit derzeit die sozialen Medien. Die Gäste des Restaurants gegenüber dem Hotel waren fassungslos, als sie die Szene am Fenster sahen.

Ein Video, das sich im Internet verbreitet hat, zeig offensichtlich ein Pärchen beim "wilden Sex" in aller Öffentlichkeit, während die Gäste des gegenüberliegenden Restaurants die Szene beobachten. "Nur in Zypern", sagte sie, ohne viel in dem Video zu erklären. Der Mann wedelt mit einem Handtuch und die Frau scheint ihr Telefon mit der Taschenlampenfunktion in der Hand zu halten.

Viele vermuten hinter dem Video aber auch einen einfachen Tanz-Move. "Menschen tanzen - einer mit einem Telefon und der andere mit einem T-Shirt", vermutete ein Zuschauer. Und ein anderer schrieb: "Wrestling ... sie haben gerungen".

Ob es tatsächlich nur eine Party war, oder es sich doch um eine Sex-Szene gehandelt hat, wird ungeklärt bleiben. Mit dem Video können Sie sich ihre eigene Meinung bilden.