Der YouTuber James Webb hat sich mit einem außergewöhnlichen Projekt beschäftigt: Er kaufte den Privatjet von Elvis Presley für 234.000 Dollar (etwa 215.000 Euro) bei einer Auktion.

Diese fand am 8. Januar 2023, dem Geburtstag des legendären Sängers, im Roswell International Air Center in New Mexico (USA) statt. Webb, bekannt durch seinen Kanal "Jimmy’s World", hatte große Pläne für die 1962 gebaute Lockheed JetStar L-1329.

© Screenshot/YouTube/Jimmys World ×

Aus Privatjet wird Wohnmobil.

YouTuber verwandelt Elvis Presleys Privatjet in ein Wohnmobil

Webb ist berühmt für die Restaurierung verlassener Flugzeuge. Als er erfuhr, dass Elvis' Jet nicht mehr fliegen kann, stellte er seine Ideen in einem Video vor. Zunächst überlegte er, das Flugzeug in ein Airbnb umzuwandeln, inspiriert von Dolly Parton, die ihren Tourbus für 10.000 Dollar (ca. 9.200 Euro) pro Nacht vermietet. Webb witzelte: „Vielleicht können wir Elvis' für 100.000 Dollar (ca. 92.000 Euro) pro Nacht vermieten. Das ist verrückt!“ Schließlich kam er auf den Gedanken, das Flugzeug in ein Wohnmobil zu verwandeln – den „King of the Road“.

Umbauprozess abgeschlossen

Nach 18 Monaten harter Arbeit ist der Umbau von Elvis Presleys Privatjet zu einem straßentauglichen Wohnmobil nun abgeschlossen. Webb hat viel Zeit investiert, um das Flugzeug in einen fahrbereiten Zustand zu versetzen. In einem über einstündigen Video präsentiert Webb das Ergebnis seiner Mühen. Die Cockpit-Ausrüstung wurde vervollständigt, die Originalsitze von damals erhalten.

© Screenshot/YouTube/Jimmys World ×

Fast der gesamte Rost wurde entfernt, und das Wohnmobil ist nun bereit für die Straße. Auch die Lackierung wurde originalgetreu nachgebaut, um so authentisch wie möglich zu wirken.

Auf der Rückseite des Jets prangt eine Tür mit der Aufschrift "All Shook Up". Dies ist der Titel eines berühmten Songs von Elvis Presley, der am 13. April 1957 die US Billboard Top 100 anführte und dort für neun Wochen blieb.

© Screenshot/YouTube/Jimmys World

Das Heck des Wohnmobils.

Er erreichte auch die Spitze der Billboard R&B-Charts für vier Wochen und war Presleys zweite Single, die dies schaffte.

Herausforderungen und Freunde

Am Ende des Videos berichtet Webb von einer kleinen Herausforderung: „Wie bei allen Projekten“ leuchteten beim Ausfahren aus der Werkstatt mehrere Warnleuchten des Motors auf. Webb vermutet, dass ein Kabel eingeklemmt oder kurzgeschlossen sein könnte, was die Warnmeldungen verursachte.

© Screenshot/YouTube/Jimmys World ×

"Grizzly" (L) und Webb (R) nach dem Abschluss des Projekts.

Zudem bedankte sich Webb bei seinem Freund "Grizzly", der ihn mit einem originalen Elvis-Patch unterstützt hat, auf dem sein Name eingraviert ist.

Ein Roadtrip voller Abenteuer

Jetzt plant Webb, das Wohnmobil auf einen Roadtrip durch verschiedene Bundesstaaten der USA mitzunehmen. Dabei möchte er zeigen, was er und sein Team mit dem ehemaligen Privatjet von Elvis Presley erschaffen haben.