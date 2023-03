Ziehen blank: MMA-Kämpferinnen halten bei Kampf Brüste in Kamera

Bei einer MMA-Veranstaltung waren die Zuschauer fassungslos, als zwei Kämpferinnen ihre Brüste zeigten.

Die OnlyFans-Stars Inked Dory und Karina Pedro machten die Fans sprachlos, nachdem sie am Turnier von Clash of the Stars, Freak Wars, teilgenommen hatten. Die Veranstaltung fand in der O2 Universum Hall in der Tschechischen Republik statt.

Der erste Vorfall ereignete sich beim Wiegen für die MMA-Party, bei der sich die beiden Kämpferinnen einen Kuss gaben. Doch dabei entblößten sie sich noch nicht komplett.

Ganz anders dann direkt vor dem Kampf. Nach dem Einmarsch und der Ankündigung durch den Ringsprecher zogen die beiden Kämpferinnen blank und entblößten ihre Brüste.

Karina teilte anschließend auf ihren Social-Media-Kanälen eine Reihe von Schnappschüssen von ihrem Kampf im UFC-ähnlichen Achteck und betitelte sie mit: "Unvergessliche Momente".