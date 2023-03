Zwei Ehepaare ließen sich scheiden - Leben nun in bisexueller Vierer-Beziehung

Zwei Paare ließen sich nach jahrelanger Ehe scheiden, um zu viert eine Beziehung zu führen.

Zwei Paare ließen sich nach jahrelanger Ehe scheiden, um zu viert zu leben, nachdem eine neue Rechtsprechung die größere Vielfalt der heutigen Beziehungen anerkannt hatte. Nach mehreren Jahren Ehe beschloss das Paar Rachel und Kyle Wright. 2019, die Welt der Polyamorie zu erkunden.

In einem Gespräch mit Insider erklärte Rachel, eine 34-jährige Ehe- und Familientherapeutin, die in New York lebt, dass dies etwas war, an dem sie und Kyle interessiert waren, seit sie zum ersten Mal zusammenkamen. "Aber weil unsere Gesellschaft so mononormativ ist, hatte ich nicht wirklich den Mut zu sagen: 'Ja, das ist es, was ich will', und Kyle auch nicht", sagte sie dem Magazin.

Als sie sich entschlossen, sich auf das Abenteuer einzulassen, luden sie sich die Feeld-App herunter, die sich an Menschen richtet, die auf der Suche nach verschiedenen Dating-Stilen sind. Als sie anfingen, sich mit anderen Menschen zu verabreden, erklärte Rachel, die bisexuell ist, dass sich auch Kyle öffentlich als bisexuell geoutet hat.

Wenig später lernten sie das Ehepaar Yair Lenchner und Ashley Giddens kennen. Etwa 18 Monate nach ihrem ersten Treffen beschlossen die vier, zusammenzuziehen, und sie lebten wirklich wie eine Familie, adoptierten sogar gemeinsam einen Welpen und machten einen Zeitplan für die Hausarbeit.

Obwohl New York die gleiche Verordnung noch nicht übernommen hat, beschlossen die beiden Paare, sich scheiden zu lassen, um der Anerkennung als Polykule einen Schritt näher zu kommen.