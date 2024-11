Zwei Katzen mit nur einem Auge: "Petfluencer des Jahres"

Ein seltener Anblick ist das. Ein Frauchen, zwei Katzen, aber nur drei statt 6 Augen. Das ist der Hintergrund.

Dank ihrer beiden Katzen wurde Carolin Rebmann zur "Petfluencerin des Jahres" gekürt.

Sie kommt aus dem deutschen Solingen und betreibt den Account „@liah_und_luna“. Dort präsentiert sie ihre beiden süßen Katzen und erreicht Tausende von Followern. Genau genommen sind es 26.500 Fans.

Liebevolles Zuhause gefunden

Auf den ersten Blick scheint das jetzt noch nichts Besonderes zu sein, doch dann kommen die Katzen ins Spiel und da muss man genauer hinschauen. Katze Liah ist nämlich blind und Luna einäugig. Carolin hatte die blinde Katze einst aus Marokko gerettet und nach Deutschland gebracht. Jetzt hat sie bei ihr ein liebevolles Zuhause und fühlt sich sichtlich wohl, wie man auf den Fotos sieht.





Ums Pfötchen gewickelt

„Da Liah nicht alleine bleiben sollte, habe ich mich nach einer Katzenfreundin für sie umgeschaut. Als ich Luna in einer Pflegestelle in meiner Nähe gesehen habe, war es Liebe auf den ersten Blick. Sie ist in Rumänien auf der Straße geboren. Mit ihrer sehr sozialen Art war sie die perfekte Wahl und hat auch Liah schnell um ihr Pfötchen gewickelt“, berichtete die Halterin der Katzen bei Petbook.