Tennis-Star wird Botschafter für Krypto-Broker

Alexander Zverev, die aktuelle Nummer 2 der ATP-Weltrangliste, zweimaliger ATP-Finals- sowie Olympiasieger von 2021 ist neuer Global Ambassador von Bitpanda.

Der deutsche Tennis-Star hat einen neuen Sponsor.

Bitpanda sichert sich für die nächsten drei Jahre die Exklusivrechte im Trading-Bereich des aktuellen Weltranglisten-Zweiten Alexander Zverev. Der Tennis-Star wird das Bitpanda-Logo bei allen großen Turnieren auf der Grust tragen.

Krypto-Deal

Die Krypto-Plattform ist führend in Eruropa. Zverev sagt über den neuen Deal: "Ich freue mich sehr, in den nächsten Jahren mit Bitpanda eine starke Marke an meiner Seite zu haben, die einen genauso hohen Anspruch an sich hat wie ich an mich."

© bitpanda ×

Nachfolger von Thiem

Zur Sponsoring-Vereinbarung gehören auch Events, exklusive Meet & Greets, Content-Produktion und Social Media-Kooperationen. Zverev folgt damit auf Dominic Thiem, der auch schon mit Bitpanda zusammenarbeitete.