Coronavirus: Nur noch in vier Bundesländern Intensivpatienten

Auch über das Wochenende bliebt die Entwicklung der Corona-Infektionen stabil.

Mittlerweile sind in Österreich nur mehr 800 Menschen aktiv an Corona erkrankt (das sind um 24 Prozent weniger als in der Vorwoche), nur mehr 137 (minus 30 Prozent) davon müssen im Spital behandelt werden.

Burgenland, Kärnten, Oberösterreich, Salzburg und Vorarlberg ohne Intensiv-Patienten

Inzwischen hat sich die Lage soweit stabilisiert, dass es nur mehr in vier der neun Bundesländer Corona-Patienten auf einer Intensivstation gibt. Laut Information des Gesundheitsministeriums befinden sich im Burgenland, in Kärnten, Oberösterreich, Salzburg und Vorarlberg keine Corona-Erkrankten mehr in intensiv-medizinischer Behandlung. Die bundesweite Gesamtzahl der Corona-Patienten in Intensivbehandlung hat sich am Wochenende um eine Person auf 29 erhöht.

Insgesamt sind mittlerweile in Österreich 640 Menschen am Corona-Virus verstorben (weltweit sind es bereits 342.000 Todesfälle).