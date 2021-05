Absoluter Hotspot: Diesem Bezirk droht die 'Abriegelung'

Corona-Hotspots: In diesen Bezirken steigen die Corona-Zahlen weiterhin an.

Jetzt kommt die Woche der Wieder-Eröffnung. Schon am Montag gibt es für alle Kinder und Jugendliche ein Comeback des Präsenzunterrichts an den Schulen. Am Mittwoch startet ein fast vergessenes Vergnügen.



Möglich sind die Lockerungen wegen der überlangen "Osterruhe", die seit 1. April in Kraft ist -der Lockdown zeigte Wirkung, wie aktuelle Daten belegen.



Die Zahlen sinken aber nicht überall in Österreich. Lesen Sie mit oe24plus, wo aktuell die Corona-Hotspots Österreichs sind.