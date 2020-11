Bub (4) verliert Mama und Papa wegen Corona

Innerhalb nur weniger Wochen verlor der kleine Raiden seinen Vater und seine Mutter.

In wenigen Wochen feiert der kleine Raiden aus dem US-Bundesstaat Texas seinen 5. Geburtstag. Diesen Ehrentag wird der Bub aber erstmals ohne seine Eltern begehen müssen. Raiden verlor innerhalb weniger Monate sowohl seine Mama als auch seinen Papa an Covid.

„Er vermisst seine Mutter so sehr“, erzählt Raidens Großmutter dem TV-Sender NBC. „Erst heute Morgen hat er mir gesagt, dass er sich zum Geburtstag seine Mama zurückwünscht. Was soll ich ihm sagen? Ich habe ihm erzählt, dass sie jetzt Engel sind, die über uns wachen und uns beschützen"

Die Familie Gonzalez muss zwei Schicksalsschläge verkraften. Im Frühjahr starb bereits Raidens Vater an Corona. In der zweiten Welle erwischte es nun seine Mutter, die ebenfalls an Covid starb.

Raiden soll nun bei seiner Oma aufwachsen. Für seinen Geburtstag plant die Nachbarschaft einen Autokorso, um dem Buben zumindest eine kleine Freude zu machen.