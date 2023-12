Corona-Fälle: Plus 149 % in einem Monat

im Moment sind mehr als 52.000 Österreicher wegen Corona krankgemeldet.

Viren und Infektionen kennen keine Weihnachts-Amnestie. Wir schlittern gerade von einem Negativ-Rekord in den nächsten. Nach etlichen Experten sagt jetzt auch Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne): „Wenn ich meine kranke Mutter besuche, dann ziehe ich eine Maske an.“ Die Fakten:

Aktuell sind 335.767 Österreicher im Krankenstand – das ergeben die Zahlen der Österreichischen Gesundheitskasse (bezogen auf Arbeitnehmer und Arbeitslosengeldbezieher, nicht Schüler, Selbstständige etc.).

Die meisten liegen mit einem grippalen Infekt im Bett. Es sind zurzeit 102.274 Österreicher.

Corona: Derzeit haben sich 52.338 Arbeitnehmer offiziell wegen Covid krankgemeldet. Aber: Das ist nur ein Bruchteil der Krankenzahl. Der Grund: Kaum wer lässt sich derzeit testen. Trotzdem ist die Steigerung alarmierend. Im Vergleich zur Vorwoche ist sie um 26 % gestiegen (siehe Grafik).

© oe24 ×

Den konkretesten Beleg für die Explosion der Corona-Fälle liefert das Abwassermonitoring. Seit Juli schießen die Zahlen in die Höhe (Grafik unten). Die meisten Fälle (pro Person gerechnet) gibt es in Vorarlberg gefolgt von Wien.

© abwassermonitoring.at ×

Das SARI-Dashboard zeigt die Krankenhaus-Belegungen. Auch da steigen seit Juli die Kurven stark an. Man sieht an folgender Grafik: Gerade die vulnerable Gruppe der Älteren macht den größten Teil der Aufnahmen an Kliniken aus.

© sari-dashboard.at

„Die Zahlen bei allen drei Erkrankungen – der echten Grippe, grippalen Infekten und bei Covid steigen stetig. Deshalb ist es gerade in der Vorweihnachtszeit wichtig, sich und seine Mitmenschen zu schützen. Bei Menschenansammlungen empfehle ich das Tragen einer Maske und häufiges Händewaschen und -desinfizieren und wenn Sie noch nicht gegen Influenza oder Covid geimpft sind, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt“ sagt ÖGK-Chefarzt Dr. Andreas Kauter.