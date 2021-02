Corona wirkt sich negativ auf Spermien aus

Pilot-Studie des Karl Landsteiner Instituts soll nun klären, ob sich die Spermienqualität nach COVID 19 positiv beeinflussen lässt.

Einige zuletzt veröffentlichte Studien über die möglichen Auswirkungen einer Corona-Infektion auf die Fruchtbarkeit von Männern deuten darauf hin, dass sich eine Corona-Erkrankung auf die Spermienqualität negativ auswirkt. Inwieweit und welche Langzeitschäden entstehen können, ist noch unklar.

Weiters beschäftigt die Wissenschaft der Umstand, dass männliche Unfruchtbarkeit möglicherweise im Zusammenhang mit einem schlechteren Gesundheitszustand insgesamt steht. So wurde in einer Vielzahl an zwischen 2006 und 2019 durchgeführten Studien festgestellt, dass bei Männern mit schwer beeinträchtigter Spermienqualität ein höheres Risiko für Hodenkrebs, Darmkrebs und Melanomen besteht.

Tatsache ist, dass derzeit große Verunsicherung bei männlichen Patienten herrscht, die sich fragen, ob eine überstandene Corona-Infektion Ihre Fruchtbarkeit beeinflusst.