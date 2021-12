Das komplette Silvester-Chaos

Vorverlegte Sperrstunden und Böller-Verbote: Die Silvester-Regeln gleichen einem bunten Fleckerlteppich.

Je näher der Jahreswechsel rückt, desto chaotischer werden die Feier-Bestimmungen in Österreich. So wird heuer beispielsweise die Gastro-Sperrstunde auf 22 Uhr vorverlegt: Die Lokale müssen schließen, doch das Feiern draußen - wie zum Beispiel vor dem Stephansplatz - ist erlaubt. Neben ersten Protesten der Gastronomen wird auf Telegram von Kritikern der Coronamaßnahmen zu "Party-Demos" ab 22 Uhr aufgerufen. Doch auch abseits der Demos wird es viele Feierlustige geben, die zum Jahreswechsel nach der Sperrstunde auf den öffentlichen Plätzen anstoßen wollen.

Salzburger Hoteliers hatten zuvor gefordert, das offizielle Feuerwerk der Stadt Salzburg ebenfalls auf 21 Uhr vorzuverlegen – doch wie am Montag verkündet wurde, wird es wie geplant um Mitternacht stattfinden. Schaulustige müssen es von zuhause aus beobachten – dass es auf öffentlichen Plätzen Zusammenkünfte geben wird, lässt sich dabei jedoch schwer vermeiden.

Auch in Punkto Böller und Feuerwerk herrscht Verwirrung: Statt einer bundesweiten Lösung gleichen die derzeitigen Regelungen einem Fleckerlteppich. Denn nicht nur in den Bundesländern, sondern sogar in einzelnen Städten gelten andere „Böller-Gesetze“. In Ortsgebieten gilt grundsätzlich ein Verbot von Raketen und Böllern. Bürgermeister können dieses aber mit einer Ausnahmeregelung aufheben. Ein Überblick:

Salzburg



In der Stadt Salzburg werden wie im Vorjahr auch heuer zu Silvester keine privaten Feuerwerke erlaubt sein. Auch in allen Gemeinden des Bezirks Pongau und in anderen Gemeinden des Landes wird das Feuerwerksverbot für Private nicht aufgehoben. Begründet wird das Verbot mit der Luftverschmutzung, dem entstehenden Müll, dem Lärm, der Unfallhäufung und dem erhöhten Stresslevel bei Wildtieren. Das große, "offizielle" Feuerwerk über der Festung in der Stadt Salzburg soll es aber wie gewohnt geben. Es habe zwar Überlegungen gegeben, wegen der Corona-Pandemie das Festungsfeuerwerk abzusagen, vorerst bleibe man aber dabei, hieß es aus dem Büro von Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP).



Verboten bleiben in der Stadt Salzburg somit alle Kleinfeuerwerke der Kategorie F2, das sind Raketen, Fontänen, Feuerräder und Feuertöpfe. Erlaubt sind nur Feuerwerkskörper der Kategorie F1 (z. B. Wunderkerzen, Knallbonbons, Knallerbsen, Tischfeuerwerk etc.). Außerdem wird die Stadt auf öffentlichem Grund keine Verkaufsstände für Feuerwerkskörper genehmigen.

Vorarlberg

In Vorarlberg war es über Jahrzehnte hinweg üblich, dass die Bürgermeister für den Silvesterabend eine Ausnahme erlassen. Das ist heuer anders, in Feldkirch wird es keine Ausnahmegenehmigung geben, in Dornbirn, Lustenau und Hohenems sind Feuerwerke nur am Silvesterabend zwischen 23 Uhr und ein Uhr erlaubt. Das Land bat in einem Schreiben an alle Kommunen um Zurückhaltung und auch darum, auf die Durchführung von Feuerwerken in Gemeindeverantwortung zu verzichten.

Kärnten



In Villach sind Feuerwerke heuer verboten, wie auch schon im vergangenen Jahr. Anders in Klagenfurt: "Wir wollen nicht alles verbieten, aber trotzdem eine Limitierung. Deshalb werden Feuerwerke in der Silvesternacht in der Zeit von 23.30 bis 0.30 Uhr erlaubt", erklärte der Büroleiter von Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) auf APA-Anfrage. Das Land Kärnten appellierte unterdessen an die eigene Verantwortung "im Hinblick auf die eigene und die Gesundheit der Mitmenschen sowie auch aus Rücksicht vor unseren Haustieren und natürlich der Umwelt". Es gelte auch in der Silvesternacht, die gültigen Verordnungen zum Schutz vor Corona genauestens einzuhalten "und darüber hinaus sorgsam mit den eingeräumten Freiheiten umzugehen".



Niederösterreich



In St. Pölten fand 2019 letztmals ein städtisches Feuerwerk statt. "Aus Rücksicht auf Menschen, Tiere und die Natur", wie Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) betonte. Folgen sollte eine Lichtershow, die aufgrund der Pandemie bisher aber noch nicht in vollem Umfang präsentiert werden konnte. Organisiert wird außerdem die bereits bewährte Aktion "Futter statt Böller" zugunsten des Tierschutzvereins St. Pölten und der Futterbox Österreich – Sozialtafel für Haustiere. Gesammelt werden Futter- und Geldspenden.

Steiermark



Seitens des Landes Steiermark hieß es, dass ein Verbot für Silvesterfeuerwerke auf Bundesebene entschieden werden müsse. "In der Steiermark können deshalb pyrotechnische Feuerwerke nicht gesetzlich verboten werden", hieß es aus dem Büro von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP). Die Verwendung pyrotechnischer Gegenstände der Kategorie F2 im Ortsgebiet ist generell verboten. Allerdings können Bürgermeister einzelner Gemeinden mit Verordnung bestimmte Teile des Ortsgebiets von diesem Verbot ausnehmen, sofern Gefährdungen von Leben, Gesundheit und Eigentum von Menschen oder der öffentlichen Sicherheit sowie unzumutbare Lärmbelästigungen nicht zu erwarten sind. In Graz gab es schon in den vergangenen Jahren wegen der hohen Feinstaubbelastung keine legal gezündeten Feuerwerke mehr. Stattdessen setzte man auf dem Hauptplatz auf eine Show aus Licht und Wasser. Diese musste allerdings im Vorjahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden, und auch heuer ist die Show wegen Corona gestrichen. Der traditionelle Silvesterlauf findet heuer aber wieder statt.

Burgenland



In Eisenstadt ist kein großes Feuerwerk geplant. Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) appelliert, auf Alternativen wie Licht- und Lasershows zu setzen. "Feuerwerke bringen einen erheblichen Schaden für die Umwelt, die Natur und letztlich auch für den Menschen mit sich", sagte Eisenkopf. Problematisch sei vor allem die Freisetzung von Schwermetallen und Feinstaubpartikeln.

Oberösterreich



Das Land veranstaltet keine Großfeuerwerke. Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (ÖVP) appellierte an die Bevölkerung, auf Knallerei zu verzichten, um die Gefahr von Verletzungen hintanzuhalten. In Linz wird heuer von einem großen Feuerwerk und einer Veranstaltung auf dem Hauptplatz abgesehen, hieß es aus dem Büro von Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ). Er wird wie auch Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) zeitnah noch an die Menschen appellieren, die Finger von den Silvesterknallern zu lassen.



Tirol



Das Land Tirol wies darauf hin, dass Feuerwerke im Ortsgebiet nach dem Pyrotechnikgesetz bereits verboten, private Feuerwerke in der Peripherie "unter Einhaltung der vom Bund festgehaltenen Regelungen hinsichtlich der Zusammenkünfte sowie unter Berücksichtigung der Vorgaben gemäß dem Pyrotechnikgesetz" jedoch – "nach aktuellem Kenntnisstand" – möglich seien. In Innsbruck wird das traditionelle Feuerwerk auf der Seegrube über der Stadt jedenfalls auch heuer wieder stattfinden. "Im innerstädtischen Bereich gilt wie jedes Jahr ein strenges Feuerwerks- und Böllerverbot", sagte der zuständige Vizebürgermeister Johannes Anzengruber (ÖVP) der APA.

Wien

Normalerweise verwandelt sich am 31. Dezember beim Silvesterpfad die ganze Wiener Innenstadt in ein riesiges Partygelände. 2021 macht der Event erneut Pause.