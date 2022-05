Experte klärt auf: So geht es mit Corona weiter

Corona-Ausblick: Das sagt der Virologe Norbert Nowotny über neue Varianten.

ÖSTERREICH: Die Sieben-Tage-Inzidenz sank unter 500. Was können wir für den Sommer erwarten?

Norbert Nowotny: Die Zahlen gehen zwar nach unten, doch der Abwärtstrend schwächt sich leicht ab. Es könnte somit sein, dass wir im Sommer etwas mehr Viruszirkulation haben werden als in den beiden vergangenen Pandemie-Sommermona­ten. Das braucht aber niemanden zu schrecken. Ich rechne mit mehr als 1.000 Neuinfektionen pro Tag im Sommer. Auch gehe ich davon aus, dass die FFP2-Maskenpflicht in den nächsten zwei bis drei Wochen fallen wird.

ÖSTERREICH: Inzwischen gibt es aber die neuen Virusvarianten bei uns. Wie wirkt sich das aus?

Nowotny: Wir haben mehr als 30 Verdachts- und bestätigte Fälle der BA.4-Omikron-Untervariante in Österreich, diese Variante ist derzeit vor allem in Südafrika dominant. Es sind auch BA.5-Fälle bekannt. Das be­unruhigt mich nicht sehr, in Südafrika ist jetzt Herbst, es geht Richtung Winter, während bei uns der Sommer wartet.

ÖSTERREICH: Wie wird es im Herbst aussehen – mutiert das Virus in die Harmlosigkeit, oder gibt es eine komplette Eskalation?

Nowotny: Beide Extreme werden wohl nicht eintreten. Es spricht einiges dafür, dass es eine Omikron-Untervariante sein wird – welche, das wissen wir noch nicht. Sie wird wohl eine Spur ansteckender sein, der Verlauf aber milder, ähnlich einer Grippe. Das ist das wahrscheinlichste Szenario.