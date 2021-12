Freundinnen vergewaltigt: Nur 1 Täter in Haft

Bei einer verbotenen Feier im Lockdown sollen zwei Syrer (beide 18) über zwei einheimische Mädchen hergefallen sein.

Wien. ÖSTERREICH deckte den Fall, der sich in einer Unterkunft in der Allerheilgengasse in der Brigittenau abgespielt hat und der von der Polizei am Wochenende nicht kommuniziert wurde, am Montag auf:

Demnach hatten die beiden jungen Zuwanderer und (im Rahmen von Familienverfahren) anerkannten Flüchtlinge in der Nacht auf Sonntag eine Airbnb-Wohnung angemietet und dort mit mehreren Teenager-Mädchen eine Party veranstaltet.







Die ganze Story lesen Sie HIER mit Ihrem oe24plus-Abo!