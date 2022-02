Im März muss wieder ALLES aufgehen!

Das sagt ÖSTERREICH - ein Kommentar von Niki Fellner.

Gestern hatten Gastronomen, Hoteliers, Veranstalter und Friseure in ÖSTERREICH "endlich mehr Freiheit" gefordert. Das dürfte bei der Regierung angekommen sein: Österreich sperrt ab Samstag wieder für alle auf. Wenngleich die Ankündigung der Öffnungsschritte der ÖVP auch als gefundenes Ablenkungsmanöver zu der aktuellen Chat-Affäre dient.

Diese Lockerungen sind längst überfällig. Der Höhepunkt der Omikron-Welle ist überwunden. Die Auslastung in den Spitälern (und insbesondere auf den Intensivstationen) ist zum Glück nicht besorgniserregend. Es ist richtig, jetzt wieder zur Normalität zurückzukehren.

Diese Schritte können aber erst der Anfang sein: Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer hat völlig zu Recht "maximale Freiheit" und ein Aus für den "Vorschriften-Irrgarten" gefordert.

Wie ich bereits am Montag in dieser Kolumne geschrieben habe, sollte der Kanzler sich trauen, auch in Österreich für März einen "Freedom Day" auszurufen. Das wäre nicht nur ein wichtiges Signal für die Wirtschaft, sondern insbesondere auch für die Stimmung in unserem Land.

Und nachdem im März der U-Ausschuss startet, wird sich die ÖVP ohnehin noch ein paar Öffnungsansagen überlegen müssen