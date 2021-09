Masken-ABC: Was Wo für Wen gilt

Die neuen Corona-Regeln sorgen weiterhin für totale Verwirrung in Handel & Co.

Seit Mittwoch ist in Österreich die Stufe 1 des Corona-Plans in Kraft – die neuen Maßnahmen versteht allerdings immer noch kaum wer. Es herrscht weiter große Verwirrung dar­über, wo genau man nun welche Maske tragen muss.



Corona-ABC. Um Klarheit in den Verordnungsdschungel zu bringen, hat Ihnen ÖSTERREICH erstmals ein Masken-ABC erstellt mit allen aktuellen Regeln.



