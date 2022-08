Rückgang um 26 Infizierte

Der Corona-Cluster in der Asylbetreuungsstelle Traiskirchen (Bezirk Baden) ist am Montag von zuvor 100 auf 74 Infizierte geschrumpft. Häufungsfälle mit bis zu 27 positiv Getesteten wurden nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) in mehreren Pflegeeinrichtungen und Produktionsfirmen verzeichnet. Insgesamt wurden in Niederösterreich 1.009 neue Fälle gemeldet.