Die Studenten gaben an, nichts von den Beschränkungen gewusst zu haben.

Die Tiroler Polizei hat in der Nacht auf Donnerstag eine Party mit rund 20 Gästen in einem Innsbrucker Studentenheim aufgelöst. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, ging gegen 0:30 Uhr eine Anzeige ein. Von den einschreitenden Beamten wurden in einem allgemein zugänglichen Raum in dem Studentenheim 20 Personen angetroffen, die ohne Abstand und dem Tragen einer MNS Maske eine Party feierten.

Ersten Erhebungen zu Folge handelte es sich um Erasmus-Studenten aus Spanien und Frankreich, die alle Angaben nichts von den Corona-Verordnungen bzw den Beschränkungen und der Maskenpflicht zu wissen. Die Party wurde aufgelöst und gegen alle Anwesenden wird Anzeige erstattet.

Party auch im Zillertal

Polizei hat in der Nacht auf Mittwoch in Gerlos im Tiroler Zillertal eine Party von neun Jugendlichen aufgelöst. Ein anonymer Anrufer hatte der Polizei einen Hinweis gegeben, berichtete die Exekutive. Die 13- bis 17-Jährigen hatten sich auf dem Balkon eines leer stehenden Hotels aufgehalten, das im Besitz der Familie eines der Jugendlichen ist.

Zunächst versuchten sich einige der Jugendlichen in den Appartements des Hotels zu verstecken. Schließlich kam sie aber hervor und verhielten sich laut Polizei sehr kooperativ und freundlich. Sie verließen daraufhin sofort das Hotel. Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Schwaz sollen folgen.