Riesen-Ansturm auf Impfboxen: Hier bekommt man 1. Stich ohne Anmeldung

Die Impfung ohne bürokratischen Aufwand kommt bei der Bevölkerung gut an.

Wien/Salzburg/Tirol/Vorarlberg. Der Andrang bei den Impfangeboten ohne Voranmeldung auf der Wiener Donauinsel, beim Tiroler „Impftag nach Schulschluss“ und im Salzburger Kongresshaus war groß.

Wien: Erwartungen übertroffen

Ursprünglich war die Stadt Wien von 100 bis 120 Impfungen am Tag ausgegangen. Gleich am ersten Tag wurden 286 Impfungen verabreicht. Die Box steht bei der U6-Station nahe der Donauinsel und ist am Freitag von 14 bis 22 Uhr und Samstag und Sonntag von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Auch am Wiener Rathausplatz kann man sich niederschwellig ohne Voranmeldung impfen lassen, benötigt werden nur E-Card und Lichtbildausweis sowie etwas Zeit zum Warten.

Salzburg: Lange Schlangen

Vor dem Salzburger Kongresshaus bildeten sich am Freitag und Samstag lange Schlangen. Insgesamt 1.331 Dosen wurden verimpft. Weitere Angebote sind geplant.

Tirol: 1.500 Stiche

Nachdem die Nachfrage am ersten Impftag groß war, wiederholte das Land die Aktion. Insgesamt 1.500 Menschen, vor allem Junge, ließen sich am Freitag impfen.

Vorarlberg: "Last-Minute-Impfen" erfolgreich

Rund 600 Erstimpfungen wurden am Freitag in Dornbirn beim "Last-Minute-Impfen" verabreicht, 400 beim Impfen ohne Anmeldung am Samstag, teilte das Land in einer Aussendung mit. Insgesamt wurden diese Woche im Land 11.300 Personen geimpft, weitere 2.700 sollen bis Dienstag folgen. Kommende Woche gibt es erneut ein Immunisierungsangebot ohne Anmeldung.