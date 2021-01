In sechs Bundesländern sind Politiker bei der Impfung negativ aufgefallen.

Warum bis März oder Mai warten, dachte sich so mancher Bürgermeister und stapfte für die begehrte Spritze gegen Corona ins Pflegeheim seines Ortes. So geschehen mittlerweile in Vorarlberg, Tirol, Kärnten, Ober-, Niederösterreich und Wien.In Kärnten ruft das sogar die Staatsanwaltschaft auf den Plan. Dort sollen sogar Prominente gegen Spenden den begehrten Impfstoff erkauft haben.