Devolo Powerline Multiroom-Kit gewinnen

Derzeit stößt das Internet in vielen heimischen Haushalten an seine Grenzen. Homeoffice, E-Learning, Video-Chats, etc. machen die Verbindung zur lahmen Ente. Wie unser Test der Devolo-Powerline-Adapter Magic 2 WiFi zeigte ( Testbericht> ), kann das eigene WLAN mit den richtigen Produkten aber ordentlich aufgerüstet werden. Kein Wunder, schließlich handelt es sich bei den Magic 2 WiFi um die schnellsten Powerline-Adapter der Welt. Mit bis zu 2400 Mbit/s stellt selbst Video-Streaming in 8K-Qualität oder aufwendiges (VR-)Gaming keinerlei Problem dar. Hinzu kommen die Mesh-WLAN Unterstützung sowie die einfache Installation. Und da die Devolo-Geräte die vorhandenen Stromleitungen in Highspeed-Internetleitungen verwandeln, müssen nicht einmal Kabel verlegt werden. Bis zu 500 Meter Kabelstrecke überbrücken die neuen Magic-Adapter laut dem Hersteller.



Devolo hat uns nun zwei Magic 2 WiFi Multiroom Kit (299 Euro/Set UVP) für ein Gewinnspiel zur Verfügung gestellt. Das Set beinhaltet zwei MAGIC 2 WiFi Adapter und einen MAGIC 2 LAN Adapter. Nach der Verbindung des Hauptadapters mit dem Router und dem Einstecken des ersten Adapters werden alle weiteren Adapter, die in den folgenden zwei Minuten eingesteckt werden, automatisch gepaart, es muss keine weitere Taste gedrückt werden. Dann steht an jeder Steckdose ein verschlüsselter Internetanschluss zur Verfügung. Über die beiden Gigabit-LAN-Anschlüsse an der Unterseite der Powerline-Adapter lassen sich TV-Geräte, Spielkonsolen, PCs und Co. auch per Kabel ganz einfach ins eigene Heimnetz einbinden.

