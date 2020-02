Diese 4 Apps sofort vom Smartphone löschen

Sind im offiziellen Play Store gelistet, enthalten jedoch gefährliche Schadprogramme.

Obwohl Google und Apple hohe Anforderungen an Apps stellen, damit sie in die offiziellen Appstores aufgenommen werden, schaffen es immer wieder auch unseriöse Anwendungen, sich auf die Plattformen zu schmuggeln. Erst vor einigen Wochen wurden 30 Anwendungen in Googles Play Store entdeckt , die ihre Nutzer ausspioniert haben. Und nun warnen Sicherheitsexperten erneut vor gefährlichen Apps für Android-Smartphones.

Vier Apps mit Schadsoftware

Dieses Mal sind aber „nur“ vier Apps betroffen. Diese sollten laut der Sicherheitsfirma Checkpoint jedoch sofort von den Smartphones deinstalliert werden. In den Anwendungen haben die Entwickler nämlich die Schadprogramme „BearCloud“ und „Joker“ integriert. Diese können - vom Nutzer unbemerkt - teure Abos aktivieren oder gefährliche Webseiten ansteuern.

Konkret warnt Checkpoint vor folgenden vier Apps:

Flowery Phote Editor (Anbieter: Castle Rock)

Compass (Anbieter: Haken)

Landscape Camera (Anbieter: Lonnie Carlson)

Homely Wallpaper (Anbieter: Mary Hickey)

Nur Deinstallation wirkt

Wer eine dieser vier Apps aus dem Play Store auf seinem Android-Smartphone installiert hat, sollte diese laut den Experten unmittelbar löschen. Nur so kann man verhindern, dass die integrierte Schadsoftware keinen Schaden anrichtet.

