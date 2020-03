Facebook legt Digi-Währung Libra auf Eis

Online-Netzwerk wolle stattdessen digitale Versionen von Dollar und Euro einführen.

Facebook fährt einem Medienbericht zufolge seine umstrittenen Pläne für die Einführung einer eigenen Digitalwährung zurück. Wie die Tech-Seite "The Information" unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, will das weltgrößte Online-Netzwerk die Währung mit dem Namen Libra nicht über das soziale Netzwerk anbieten.

Digitale Ausgaben staatlicher Währungen

Stattdessen werde man zunächst nur digitale Versionen von staatlich unterstützten Währungen wie Dollar und Euro verfügbar machen. Das Unternehmen hatte im Juni angekündigt, Libra einführen zu wollen. Die Pläne wurden von Aufsichtsbehörden weltweit scharf kritisiert.

Starker Gegenwind

Während Facebook zuletzt einen hohen Aufwand betrieben hat , um Libra an den Start zu bringen, sind immer mehr ursprüngliche Partner abgesprungen . Zudem hat das Netzwerk starken Gegenwind von internationalen Institutionen und großen Ländern bekommen. Nun scheint es so, als würde die geplante Digi-Währung auf Eis liegen. Facebook hat den Bericht von The Information nicht kommentiert.

