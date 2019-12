Mit Preissuchmaschinen, -agenten, -alarmen & Co lässt sich Geld sparen.

Für Weihnachts-Shopper, die noch nicht alle Geschenke besorgt haben, oder all jene, die dem weihnachtlichen Kaufrausch entgehen wollen: Wer im Internet noch ein Schnäppchen für Weihnachten ergattern möchte, sollte laut einer aktuellen Studie der Arbeiterkammer (AK) im Angebotsdschungel auf einen Preisagenten setzen. Denn in mehr als der Hälfte der Fälle war der niedrigste Preis nur an einem Tag gültig. Wer Geduld habe, könne wirklich Geld sparen, so AK Konsumentenschützerin Daniela Zimmer am Montag in einer Aussendung. Die Vorweihnachtspreise waren sehr oft in den drei Folgemonaten noch niedriger. Auf einen umfassenden Marktüberblick sei nicht Verlass.

Tools zur Preissuche

„Online-Preise zu beobachten und zu vergleichen ist für Konsumenten ein mühsames Unterfangen“, sagt Zimmer. „Abhilfe schaffen kostenlose Online-Preissuchmaschinen, die sich Preisalarm, Wunschpreis oder Preiswecker nennen. Sie werden als Zusatztool auf Preisvergleichs-oder Online-Versandportalen, als Browser-Erweiterung oder App angeboten. Sie beobachten Preise und informieren Konsumenten beim erreichten Wunschpreis.“

Preisentwicklung 2018

Ein exemplarischer AK Test bei 14 gängigen Produkten (Spiele und -konsolen, Handys, Kameras, etc.) anhand von zwei Online-Tools (geizhals.at und Keepa als Amazon Plug-In) um die Weihnachtszeit 2018 ergab, dass es in rund 35 Prozent der Fälle den niedrigsten Preis im November, in 45 Prozent der Fälle im Dezember bis Weihnachten und in 19 Prozent der Fälle nach Weihnachten bis Ende Jänner gab. Dieser jeweils niedrigste Preis war in rund der Hälfte der Fälle nur an einem einzigen Tag gültig, in einem Viertel der Fälle an zwei Tagen und in lediglich 23 Prozent der Fälle an mehr als zwei Tagen. Die günstigsten Dezemberpreise wurden in rund 64 Prozent der Fälle bereits bis Ende März unterschritten. „Wer also etwas warten kann, erhält die gewünschten Produkte bis zum Frühlingsbeginn häufig noch günstiger“, resümiert Zimmer.