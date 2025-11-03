Amazon sorgt mit Fire-TV-Update für zwei wichtige Neuerungen

Amazon hat seine Geräte mit Fire TV mit einem neuen Software-Stand versehen. Dadurch ändern sich einige Bereiche, die viele Nutzer täglich sehen. Besonders die Liste zum Vormerken von Serien und Filmen wurde erweitert.

Außerdem gibt es Änderungen bei dem Abschnitt, in dem schon begonnene Inhalte weitergeschaut werden können. Beides soll den Umgang mit verschiedenen Streaming-Diensten bequemer machen.

Erweiterte Merkliste auf Fire TV

Mit dem Update werden nun nicht nur Inhalte aus Amazons eigenem Dienst angezeigt. Auch andere Streaming-Dienste können nun in die gleiche Merkliste eingetragen werden. So können Serien und Filme aus mehreren Apps gemeinsam an einem Ort gespeichert werden. Das gilt allerdings nur, wenn die Inhalte direkt am Fire-TV-Gerät hinzugefügt werden. Eine Eintragung über ein Smartphone oder einen PC-Browser ist zurzeit nicht möglich. Wer seine Merkliste pflegen möchte, muss das direkt an seinem Fire-TV-Gerät tun.

Unterstützte Dienste für die gemeinsame Merkliste

Laut Amazon unterstützen folgende Dienste die gemeinsame Merkliste:

Apple TV

Dazn

Disney+

Joyn

Netflix

Paramount+

RTL+

Wow (Streamingdienst von Sky (Deutschland))

Mediatheken von ARD, Arte und ZDF

Trotz dieser Erweiterung bleibt die Merkliste in ihrer Sortierung unverändert. Der zuletzt gespeicherte Titel steht immer oben. Eine eigene Einteilung oder andere Sortiermöglichkeit gibt es nicht. Dadurch kann die Liste mit der Zeit recht umfangreich und etwas schwer zu überblicken werden.

Neuerungen im Bereich „Weitersehen“

Auch der Abschnitt, in dem bereits begonnene Inhalte weiter angeschaut werden können, erhält eine Erweiterung. Dort erscheinen nun ebenfalls begonnene Inhalte anderer Streaming-Dienste. Der Umfang fällt hier jedoch kleiner aus. Laut Amazon unterstützen aktuell nur Arte, Apple TV und Disney+ diese Funktion.

Die Neuerungen stehen für alle Fire-TV-Geräte zur Verfügung, die mindestens mit Fire OS 6 laufen. Ältere Geräte erhalten diese Änderungen nach aktuellem Stand nicht.