Apple bringt Seitensprung-Anleitung für iPhone-Nutzer

Das offizielle Handbuch scheint wie für Fremdgeher gemacht zu sein.

Apple hat nun ein Handbuch für iPhone -Nutzer veröffentlicht, das auch als Ratgeber für Fremdgeher verstanden werden könnte. In der Anleitung wird nämlich penibel beschrieben, wie sich iPhone-Besitzer ihr Smartphone und ihre Apple ID vor neugierigen Personen aus dem nächsten Umfeld schützen können.

"Fremdgeh-Handbuch"

In dem Handbuch wird nicht nur gezeigt, welche Daten der iPhone-Nutzer bereits mit anderen Personen teilt, sondern auch, wie man einen erteilten Zugang für den Partner wieder rückgängig macht. Weiters erfährt man in dem Ratgeber wie man es rückgängig machen kann, dass der Partner laufend den Standort erfährt. Denn auch das kann man am iPhone einstellen. Das Teilen persönlicher Daten sei laut Apple leicht, doch die Weitergabe wieder zu stoppen nicht ganz so einfach.

Wer hat Zugriff auf meine Daten?

Deshalb sei es besonders wichtig, dass die Nutzer jederzeit sehen können, welche persönlichen Daten sie bereits mit dritten Personen teilen. Darüber hinaus lässt sich so erfahren, ob andere Personen Zugriff auf das eigene Smartphone oder die persönliche Apple ID (iCloud-Konto) haben. So kann es etwa sein, dass es zusätzliche Profile zur Geräteverwaltung gibt, von denen man gar nichts (mehr) weiß. Dann sollte man diese löschen.

Wie mache ich das rückgängig?

Der Ratgeber erklärt auch, wie man einen gewährten Zugriff auf das eigene iPhone (via Face ID oder Touch ID) rückgängig macht. Weiters führt Apple eine Reihe an Tipps auf, wie man die Standortfreigabe für bestimmte Personen deaktiviert.

Hier geht es direkt zum Apple-Handbuch (PDF-File)