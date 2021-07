× Apple verlängert iPhone-Laufzeit dramatisch

Nun werden die beliebten Smartphones zu echten Langläufern.

Die im Gesundheitsbereich nicht unumstrittene MagSafe-Technologie des iPhone 12 (Stichwort: Herzschrittmacher) bringt nun allen Nutzern, die mit der Laufzeit ihres Apple-Smartphones hadern, einen großen Vorteil. Apple hat nämlich ein Akkupack für MagSafe vorgestellt. Diese externe Batterie hält dank der Magnettechnologie ohne weiteres Zubehör ganz einfach am Rücken aller iPhone-12-Modelle und versorgt sie so kabellos mit zusätzlicher Energie.

© Apple ×

Deutlich längere Laufzeit

Der MagSafe-Akkupack bietet eine Batteriekapazität von 11,13 Wattstunden und erreicht somit in etwa das Niveau des iPhone-12 -(Pro)-Akkus, der es auf 10,78 Wattstunden bringt. Bei diesen beiden Apple-Smartphones verdoppelt sich die Laufzeit also. Beim iPhone 12 mini sieht es noch besser aus. Hier übersteigt die Kapazität des Zubehörs jene des integrierten Akkus (8,57 Wattstunden) ziemlich deutlich. An die Größe der Batterie des iPhone 12 Pro Max (14,13 Wattstunden) kommt der MagSafe-Akku jedoch nicht ganz heran. Dennoch wird auch hier die Laufzeit deutlich verlängert.

Optik

Das Akku-Pack macht die iPhones zwar nicht gerade schöner, erfüllt jedoch seinen Zweck. Damit jeder weiß, dass es sich hier um ein Originalzubehör handelt, prangt ein großes Apple-Logo drauf. Geladen wird die zusätzliche MagSafe-Batterie über den Lightning-Anschluss.

© Apple ×

Verfügbarkeit und Preis

Apple verlangt für die externe MagSafe-Batterie 109 Euro. Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Im heimischen Online-Shop wird ein Lieferdatum zwischen 26. und 28 Juli 2021 in Aussicht gestellt.