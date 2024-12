Apple präsentiert iOS 18.2: Update mit vielen Neuerungen

Wichtige Sicherheitsupdates und Verbesserungen sowie neue Funktionen und KI-Integration werden den Kunden versprochen.

Apple hat die finale Beta-Version von iOS 18.2 veröffentlicht, die Entwickler bereits installieren können. Das offizielle Update wird voraussichtlich nächste Woche für alle iPhone-Nutzer freigegeben, wobei keine größeren Änderungen mehr zu erwarten sind. Gerüchten zufolge war der 9. Dezember bereits als potenzielles Release-Datum genannt worden, und nun scheint sich diese Vorhersage zu bestätigen. In Deutschland können Nutzer am Montagabend mit der Veröffentlichung rechnen.

Das Update bringt zahlreiche neue Funktionen, vor allem im Bereich der „Apple Intelligence“. Dazu gehören der Bildgenerator „Image Playground“, „Genmojis“ und weitere KI-basierte Features, die jedoch in Deutschland und der EU erst im Frühjahr 2024 verfügbar sein sollen. In einem weiteren Schritt wird es in den Einstellungen von iOS 18.2 einen Bereich für Standard-Apps geben, in dem Nutzer alternative Apps für E-Mail, Nachrichten und Telefonie festlegen können. Weitere Kategorien sollen im Frühjahr 2025 folgen.

Neben den neuen Funktionen enthält das Update auch eine Reihe von Fehlerbehebungen und Sicherheitsverbesserungen, die die Installation dringend empfehlen. Darüber hinaus hat Apple auch die Release Candidate-Versionen von iPadOS 18.2, macOS Sequoia 15.2, watchOS 11.2, tvOS 18.2 und HomePod Software 18.2 abgeschlossen, sodass Nutzer in Kürze mit einer ganzen Reihe von neuen Apple-Updates rechnen können.