Augenringe & Rüben: Das sind die neuen Emojis!

Emojis werden gerne verwendet, um unter anderem Gefühle in einer Nachricht besser zu überbringen. Im Frühjahr 2025 kommen acht neue Emojis.

Für den neuen Augenringe-Emoji ist die Kreativ-Direktorin Erin Collett verantwortlich. Die frischgebackene Mutter konnte kein einziges Emoji finden, welches ihre Müdigkeit, Abgeschlagenheit und tiefen Augenringe darstellen kann. Dadurch entschied sich Collett, ein solches Gesicht zu designen.

Sie reichte 2018 ihre Kreation bei dem sogenannten Unicode-Konsortium ein. Das Konsortium ist eine gemeinnützige Organisation in den USA und entscheidet über die kommenden Emojis.

Eight brand new emojis have been formally approved in today's @unicode Emoji Version 16.0 release ????https://t.co/b2QD2bweRx pic.twitter.com/F1EegKi4cR