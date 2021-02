Laut Regulierungsbehörde RTR stehen Datendiebstahl und finanzielle Schädigung im Mittelpunkt.

Die heimische Telekomregulierungsbehörde RTR warnt am Montag in einer Aussendung vor einer neuen Betrugswelle mit Scam-Anrufen. "Im Jänner hat unsere Meldestelle für Rufnummernmissbrauch mehr als 200 Meldungen betreffend Scam-Anrufe registriert. Die Betrüger tarnen sich oftmals als Service- und Support-Mitarbeiter renommierter Unternehmen, verwickeln hartnäckig in Gespräche und versuchen so, an persönliche Daten heranzukommen," umreißt Klaus M. Steinmaurer, Geschäftsführer der RTR, die hinter Scam-Anrufen steckt und fügt hinzu: "In vielen Fällen ist das einzige Ziel, Adressdaten, Daten von Bankkonten oder Kreditkartennummern auszuspionieren und die Opfer finanziell zu schädigen. Der Einfallsreichtum der Betrüger kennt dabei keine Grenzen."