Bester Begleiter für Abenteuer: Die Lederjacke

Lederjacken sind auch in diesem Jahr wieder Trend. Die markanten schwarzen und braunen Jacken sorgen seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts für Aufsehen.

Es gibt wenig Kleidungsstücke, die ohne große Veränderungen so lange modisch aktuell bleiben. Das liegt an den unverkennbaren Vorteilen, die eine Lederjacke mitbringt und die der Artikel jetzt zeigen wird.

Hochwertiges Material sorgt für langlebige Kleidungsstücke

Leder ist ein robustes Textil, das heute in vielen Fällen von Rindern, Schafen und Ziegen kommt. Es ist atmungsaktiv und trotzdem wetterfest, was es zu einem idealen Begleiter für die unterschiedlichsten Begebenheiten macht. Von sommerlich leichten Jacken hin zu Fell- und Fleece-gefütterten Winterjacken ist die Bandbreite der Lederjacken-Mode sehr groß. Lederjacken von Crone sehen nicht nur gut aus, sondern sind aus Qualitätsmaterial gefertigt.

Die Schnitte können sehr verschieden ausfallen. Knackig kurz und sehr figurbetont oder etwas lässiger im minimalistischen Stil. Tatsache ist, dass für jeden Geschmack eine passende Lederjacke zu finden ist, die sich optimal mit den restlichen Stilen im Kleiderschrank verbinden lässt.

Mit der richtigen Pflege und Aufbewahrung

Eine hochwertige Lederjacke hat ihren Preis. Auch wenn die Anschaffungskosten auf den ersten Blick hoch erscheinen, so punkten die Jacken aus Leder mit einer besonders langen Lebenszeit. Nicht nur ein bis zwei Jahre sehen sie gut aus. Bei der richtigen Pflege und exzellenter Qualität können sie Jahrzehnte top aussehen.

Nach dem Kauf ist eine Imprägnierung empfehlenswert, denn auf diese Weise werden unschöne Flecken vermieden, wenn es regnet. Außerdem gibt es Pflegeöle, die dafür sorgen, dass das Leder weich und geschmeidig bleibt. Bei der Aufbewahrung ist darauf zu achten, dass die Lederjacke auf einen Bügel gehängt wird. Sie sollte auf keinen Fall luftdicht in einer Plastiktüte verstaut werden, denn Leder ist ein atmungsaktives Textil.

Bei leichten Verschmutzungen reicht ein feuchtes Tuch, um diese zu entfernen. Bei hartnäckigem Schmutz ist die Reinigung durch einen Fachmann empfehlenswert. Es kann auch mal die eigene Waschmaschine sein, wenn rückfettendes und pH-neutrales Waschmittel genutzt wird, das speziell für Lederprodukte entwickelt wurde.

Abenteurer ziehen Lederjacken an

Lederjacken werden seit jeher mit Abenteurern und Rebellen verbunden. Auch wenn die Jacke das Rebellische etwas ablegen konnte, werden mit ihr jedoch immer noch starke Charaktere verbunden, die gegen den Strom schwimmen und keine Angst haben, ihre Meinung zu sagen. Diese Tatsache macht sich auch die Filmindustrie zunutze, denn viele Helden und Antihelden sind in fesche Lederjacken gekleidet.

Der Bruch zwischen gediegenem Bürgertum und waghalsigem Abenteuerleben wird vor allem bei der Erfolgsserie Indiana Jones deutlich. Im geordneten und kleinkarierten Alltag der Universität setzt der wohl bekannteste Professor für Archäologie auf ein dezentes Tweed-Sakko. Geht es aber darum, Schätze zu finden und Bösewichter auszuschalten, muss die ikonische Lederjacke her.

Nicht zu vergessen sind weitere Filmklassiker wie Easy Rider, Crocodile Dundee oder Grease, die alle auf ihre eigene Art die Lederjacke in Szene setzen. Dabei wird deutlich, dass Farbe und Schnitt durchaus variieren können, ohne dabei der Wirkung der Jacke zu schaden.

Lederjacke für Mann, Frau und jeden Stil

Die Nutzung der Lederjacke beschränkt sich schon lange nicht mehr nur auf Männer. Frauen greifen ebenfalls gern zur Lederjacke, um ein Persönlichkeits- oder Mode-Statement abzugeben. Neue Schnitte, die auf der einen Seite weiche Lederarten mit weichen Formen in den Fokus stellen und körperbetonte Modelle lassen sich perfekt mit der femininen Garderobe kombinieren.

Die Farben sind dabei nicht nur auf Schwarz und Braun beschränkt. Kräftige Rottöne, Burgunder oder hellere Pastellfarben in Beige, Blau oder Rosé sind möglich. Damit gewinnt die Lederjacke an Vielseitigkeit und lässt sich mit noch mehr Modestilen kombinieren. Dabei ist es fast egal, ob sich unter der Lederjacke ein warmer Pulli, eine Bluse oder ein leichtes Sommerkleid befindet.

Damit wird die Lederjacke zu einem Kleidungsstück, das rund ums Jahr verwendet werden kann. Eine perfekte Investition, denn im Schrank verstaubt eine solche Jacke nicht. Je nach Design passt sie auch zu formalen Anlässen. Entweder geht man zu einem eleganten Kleid auf Kontrast und kombiniert die Abendgarderobe mit einer derben Lederjacke. Es darf aber genauso gut ein figurbetonter Schnitt mit femininen Details sein, der ein Abendkleid wunderbar ergänzt und für Aufsehen sorgt.

Gleiches gilt natürlich auch für die Männer. Outfits erhalten mit der Lederjacke eine gewisse Schärfe, die mit keinem anderen Kleidungsstück so erreicht wird. Die Stilarten sind so unterschiedlich wie die Charaktere der Männer. Es gibt auffällige Jacken mit vielen glänzenden Metallaccessoires. Modelle, die eher minimalistisch designt sind, wie dies bei der typischen Lederjacke von Tom Cruise in den “Mission Impossible”-Filmen der Fall ist, stehen aber auch hoch im Kurs.

Fazit

Lederjacken verströmen eine ganz besondere Aura, die von Abenteuerlust, Rebellion, Mut und viel Romantik getragen wird. Kein Wunder also, dass die Jacken auch nach mehr als einem Jahrhundert noch im Trend liegen. Bei bester Qualität kauft man eine Lederjacke für viele Jahre. Kleine Gebrauchsspuren und Falten verschönern dabei nur die Optik und geben der Jacke etwas Lebendiges. Einmal gekauft ist die Jacke verdoppelt die Jacke ihren Wert, denn sie hält nicht nur viele Jahre lang, sondern ist auch pflegeleicht und lässt sich mit fast jedem Outfit kombinieren.