ChatGPT bekommt Erotik-Funktion für Erwachsene

Der Chef des US-Unternehmens OpenAI, Sam Altman, hat angekündigt, dass ChatGPT künftig lockerer mit erotischen Inhalten umgehen wird. Volljährige Nutzer sollen in Zukunft die Möglichkeit bekommen, mit dem KI-Chatbot auch über Themen zu sprechen, die bisher gesperrt waren.

OpenAI ist das Unternehmen hinter ChatGPT, dem weltweit meistgenutzten KI-Assistenten. Laut Altman will man die Beschränkungen so anpassen, dass erwachsene Nutzer selbst entscheiden können, wie frei sie mit dem Programm umgehen möchten.

Warum OpenAI bisher so streng war

Bisher hatte OpenAI strenge Regeln, um junge Menschen und Personen mit psychischen Problemen zu schützen. Gespräche über sensible Themen waren stark eingeschränkt. Altman erklärte auf der Plattform X (dem Nachfolger von Twitter), dass ChatGPT „bewusst zurückhaltend“ gestaltet worden sei, um auf psychische Belastungen Rücksicht zu nehmen. Das habe allerdings dazu geführt, dass der Chatbot für viele „weniger nützlich oder unterhaltsam“ gewesen sei. Jetzt sollen neue technische Werkzeuge es ermöglichen, die Regeln in den meisten Fällen sicher zu lockern.

Neue Technik soll Risiko verringern

Im September 2025 hat OpenAI laut eigenen Angaben zwei große Sicherheits-Updates eingeführt. Eltern können nun den Account ihrer Kinder mit ihrem eigenen verbinden, um die Nutzung besser zu kontrollieren. Außerdem erkennt das System, wenn Gespräche in eine sensible Richtung gehen, und leitet diese automatisch an ein stärkeres Modell wie GPT-5-thinking weiter. Damit will OpenAI verhindern, dass ChatGPT problematische Aussagen unterstützt – zum Beispiel bei Nutzern mit psychischen Problemen.

ChatGPT soll sich „wie ein Freund“ anfühlen

Laut Altman arbeitet das Unternehmen derzeit an einer neuen Version, die sich auf Wunsch natürlicher und „freundlicher“ verhalten soll. Sie wird viele Emojis nutzen und in Gesprächen menschlicher wirken. Die Idee: ChatGPT soll sich künftig wie ein vertrauter Gesprächspartner anfühlen, wenn Nutzer das möchten Diese Funktion ist freiwillig – wer ChatGPT lieber nüchtern als Informationsquelle nutzt, kann das weiterhin tun.

Erotik nur für geprüfte Erwachsene

Im Dezember will OpenAI den nächsten Schritt setzen. Dann sollen erotische Gespräche mit der KI erlaubt werden – allerdings ausschließlich für Nutzer, deren Alter eindeutig geprüft wurde. Die Technik dafür ist bereits in Arbeit: Ein neues System soll erkennen, ob jemand unter 18 Jahren ist. Minderjährige werden automatisch an eine jugendgerechte Version weitergeleitet. Erst wenn diese Altersprüfung zuverlässig funktioniert, wird das neue Erotik-Angebot tatsächlich freigeschaltet. Sam Altman spricht in diesem Zusammenhang von „Erotika für verifizierte Erwachsene“. Damit soll sichergestellt werden, dass jugendliche Nutzer keine unpassenden Inhalte zu sehen bekommen.