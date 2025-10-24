"Clippy" wird zu "Mico": Microsoft bringt Kult-Klammer zurück

Viele Menschen erinnern sich noch an die kleine Büroklammer mit den großen Augen, die in älteren Versionen von Microsoft Office auftauchte.

Sie hieß bei uns Karl Klammer und bot Hilfe beim Schreiben von Texten oder Tabellen an – manchmal hilfreich, manchmal eher störend. Nun kehrt diese bekannte Figur in neuer Form zurück.

Karl Klammer in seiner bekannten Form – die kleine Büroklammer aus alten Office-Versionen. © Microsoft

Microsoft bringt Karl Klammer in das aktuelle System Copilot zurück. Copilot ist ein Programm mit künstlicher Intelligenz. Dort gibt es nun eine Figur namens Mico. Diese soll Nutzerinnen und Nutzer dazu anregen, mit dem Programm zu sprechen oder Befehle einzugeben. Mico kann den Ausdruck im Gesicht ändern. Er kann freundlich schauen oder auch ein wenig traurig. Die Figur reagiert also auf das Gespräch.

So wird aus Mico wieder Karl Klammer

Wer die ältere Form der Büroklammer sehen möchte, kann Mico in Karl Klammer verwandeln. Dazu bewegt man die Maus über die gelbe Form von Mico und klickt mehrmals. Dann erscheint Karl Klammer wieder. Man kann diese Verwandlung auch über die Eingabe /clippy im Eingabefeld von Copilot auslösen.

Karl Klammer damals

Karl Klammer war erstmals in Microsoft Office 97 zu sehen. Die Figur sollte dabei helfen, Funktionen des Programms leichter zu nutzen. Viele Nutzerinnen und Nutzer fanden die Büroklammer allerdings störend, da sie sehr oft Vorschläge machte, ohne dass man dies wollte. Im Jahr 2001 entfernte Microsoft die Figur aus der Standard-Einstellung. Sie war jedoch noch einige Jahre im Hintergrund vorhanden. Bei Windows war dies bis 2003 der Fall, bei Mac (Computer von Apple, USA) bis 2004.

Ganz verschwunden war die Figur nie. Sie tauchte immer wieder in Erinnerungen, Gesprächen und im Internet auf. 2021 konnten Menschen über Twitter abstimmen, ob Karl Klammer im Paket Microsoft 365 zurückkehren sollte – und viele stimmten dafür. Im Jahr 2022 verkaufte Microsoft sogar einen Weihnachts-Pullover (Preis in US-Dollar, Herkunft: USA) mit dem Gesicht der Büroklammer für einen guten Zweck. Im Frühjahr 2025 nutzte eine offene Programmiergruppe Karl Klammer zusammen mit moderner künstlicher Intelligenz.

Karl Klammer als Zeichen einer einfachen Computer-Zeit

In den letzten Jahren wurde Karl Klammer von einigen Menschen als Zeichen einer einfacheren Computer-Welt verwendet. Der Aktivist Louis Rossmann (USA) rief 2025 dazu auf, die bekannte Büroklammer als Profilbild zu verwenden, um vor großem Daten-Sammeln durch große Unternehmen zu warnen.

Für viele steht Karl Klammer heute für eine Zeit, in der Computer noch einfacher wirkten. Die Figur wollte nichts sammeln oder auswerten – sie wollte schlicht helfen.